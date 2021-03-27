Eskişehirspor'da 5 pozitif vaka
Son dakika... Eskişehirspor’da 5 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Gürlife Hastanesi tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde; 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı.
Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır."
Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/I06mFi5K6P— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) March 27, 2021
Video Haberler
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- Reisbank hayırlı günler diler!