SON DAKİKA | Fenerbahçe kalecisi Altay'ın elinde kırık
Son dakika... Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.
Altay sezonu kapattı. Genç kaleci sezon başından bu yana yaptığı kurtarışlarla takımını zirvede tutmuştub
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandı."
HARUN MU?
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruması bekleniyor.
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Erkan Oğur adına özür diledi
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü