SON DAKİKA | Fenerbahçe kalecisi Altay'ın elinde kırık

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.

Altay sezonu kapattı. Genç kaleci sezon başından bu yana yaptığı kurtarışlarla takımını zirvede tutmuştub

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandı."

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruması bekleniyor.

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.



Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB