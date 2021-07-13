Fikstür çekildi, ilk derbi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi, derbi tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.
20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbi tarihleri de belli oldu.
Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunda derbi tarihleri şu şekilde:
4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
SÜPER LİG'DE 2021-2022 SEZONU 1'İNCİ HAFTA MAÇLARI ŞÖYLE:
Giresunspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Medipol Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Hes Kablo Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa
İlgili Haberler
- Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtılıyor
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
- Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili flaş açıklama!