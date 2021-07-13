Fikstür çekildi, ilk derbi belli oldu

13 Temmuz 2021 Salı, 19:23

Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.

20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbi tarihleri de belli oldu.

Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunda derbi tarihleri şu şekilde:

4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

SÜPER LİG'DE 2021-2022 SEZONU 1'İNCİ HAFTA MAÇLARI ŞÖYLE:

Giresunspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Göztepe

Sivasspor - Konyaspor

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Medipol Başakşehir - Alanyaspor

Altay - Hes Kablo Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa