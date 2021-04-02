SON DAKİKA | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif vaka
Son dakika... Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncuda koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
Kadın basketbol takımımızın Covid 19 PCR test sonuçları hakkında pic.twitter.com/BeJMzZoGHz— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 2, 2021
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