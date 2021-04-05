SON DAKİKA | Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı!
Son dakika... Kasımpaşa resmi internet sitesinde tecrübeli futbolcu Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi
Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı
Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
İşte Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Bilgilendirme | Aytaç Kara pic.twitter.com/kKXqkuZn2v— KASIMPAŞA (@kasimpasa) April 5, 2021
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Bu Telaş Neden?
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- “AKP’nin tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor”
- Emekli amirallere gözaltı