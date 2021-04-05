SON DAKİKA | Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı!

Son dakika... Kasımpaşa resmi internet sitesinde tecrübeli futbolcu Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:02
SON DAKİKA | Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı!
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Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı

Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İşte Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklama...


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