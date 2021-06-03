SON DAKİKA | Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı
Son dakika... Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve mücadelenin 11 Ağustos'ta Belfast'te oynanacağını açıkladı.
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su Patrick Nelson: "Konu hakkında UEFA'daki partnerlerimizle yakın temas halindeydik ve yaptığımız görüşmelerin ardından, maçın Belfast'te oynanacağını teyit etmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz."
Detaylar geliyor...
Statement on UEFA Super Cup final— Irish FA (@IrishFA) June 3, 2021
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