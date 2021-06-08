SON DAKİKA | Marek Hamsik Trabzonspor'da

Son dakika...Trabzonspor, Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 19:03
SON DAKİKA | Marek Hamsik Trabzonspor'da
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Trabzonspor, Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 

KAP'a yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.




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