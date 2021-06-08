SON DAKİKA | Marek Hamsik Trabzonspor'da
Son dakika...Trabzonspor, Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
GRANDEEEEEEEE pic.twitter.com/QdMZ6CzJSu— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2021
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