SON DAKİKA | Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı başladı!
Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan yeni tedbir kararları dün saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Bugün saat 20:00'den itibaren ise ülke geneli sokağa çıkma yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
İlk hafta sonu kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi gu¨nu¨ saat 20.00'den 22 Kasım Pazar gu¨nu¨ saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar gu¨nu¨ saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar uygulanmış olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ic¸me yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek s¸ekilde ac¸ık olabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
31 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc¸esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c¸ay bahc¸eleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
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