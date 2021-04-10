SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da iki pozitif vaka!

Son dakika... Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:46
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İşte Yeni Malatyaspor resmi hesabından yapılan açıklama...


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