SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da iki pozitif vaka!
Son dakika... Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Yeni Malatyaspor resmi hesabından yapılan açıklama...
Covid-19 test sonuçları hakkında. pic.twitter.com/rvJ3HgDRKW— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) April 10, 2021
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