SON DAKİKA| Aboubakar geri döndü!
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı.
Beşiktaş yarın Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar 4 maç sonra kadroda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu:
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