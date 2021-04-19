SON DAKİKA| Aboubakar geri döndü!

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:23
SON DAKİKA| Aboubakar geri döndü!
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Beşiktaş yarın Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar 4 maç sonra kadroda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu:


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