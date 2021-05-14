Aboubakar ve Cenk Tosun Göztepe maçı kadrosunda

Beşiktaş tam kadro Göztepe'ye gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 13:26
Aboubakar ve Cenk Tosun Göztepe maçı kadrosunda
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Bugün saat 16.00'da İzmir'e gidecek olan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan ve maçta görev alamayacak olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlıların Göztepe maçı kadrosu şöyle;

"Ersin, Utku, Emre Bilgin, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton Souza, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef De Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre"


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