Son dakika... Aşıda yeni uygulama: Covid-19'a yakalananlara tek doz

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:12

Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. NTV'nin aktardığına göre; virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.

Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde de Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.