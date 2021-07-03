Son dakika... Aşıda yeni uygulama: Covid-19'a yakalananlara tek doz
Son dakika gelişmesi... Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.
Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. NTV'nin aktardığına göre; virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.
Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde de Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü.
BAKAN NE DEMİŞTİ?
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.
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