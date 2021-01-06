SON DAKİKA: Assange'ın kefalet talebi reddedildi
İngiltere’de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.
İngiltere’de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.
Assange'ın firar etmesi riskinin bulunduğunu söyleyen hakim Vanessa Baraitser, WikiLeaks kurucusunun geçmiş davranışlarının buna işaret ettiğini söyledi. Baraitser, "Assange bugün serbest bırakılırsa temyiz davasına çıkmak üzere mahkemeye teslim olmayacağına inanmak için sağlam nedenler bulunduğuna ikna oldum. Davayı henüz kazanmadı, temyizin nasıl sonuçlanacağını bilebilecek durumda değiliz." dedi
ABD'YE İADE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk altında" olduğunu belirtmişti.
ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın süper güvenlikli bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD'nin talebini reddettiğini duyurmuştu.
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