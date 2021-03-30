Son Dakika... Atama kararının ardından dolar fırladı: 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede

30 Mart 2021 Salı, 09:02

TCMB başkanının değiştirilmesiyle zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bu sabah 8.27'li seviyelerden işlem görürken, ani tırmandığı 22 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazancı da değer kaybında etkili oldu.

Dün 8.20'ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 08.50'de 8.2775'ten işlem gördü. TL, TCMB başkan değişimine ilk tepki olarak 22 Mart'ta 8.4850'ye kadar yükselmişti. Aynı saatte avro/TL 9.9015, sepet bazında TL 8.9871/8.9967 seviyesindeydi.

Bir analist, başkan değişimi kadar belirleyici olmasa da bir PPK üyesinin değişiminin TL'de satışı tetiklediğini belirterek, "Bunun yanı sıra vaka sayılarındaki artışın ardından kapanma ve bunun hizmet sektörüne yansımaları, bunun getireceği potansiyel mali yük ve doların küresel çapta değer kazanması Türk varlıklarına iştahı azaltıyor" dedi.

Her ne kadar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu olağanüstü bir toplantıyla faiz indirilmeyeceğini ve dünkü açıklamasında Nisan ayında hemen faiz indirileceği önyargısını doğru bulmadığını belirtmiş olsa da, yatırımcılar faizleri indirme yanlısı görüşün güçlendiğini ve ekonomi politikalarındaki öngörülebilirliğinin azaldığını belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikalarından sorumlu başdanışmanı Cemil Ertem dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin uyguladığı dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceğini, yumuşak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadığını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülke notu direktörü Douglas Winslow, TCMB başkanının değiştirilmesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz karşıtlığının güçlenmesi olarak değerlendirirken, Naci Ağbal TCMB başkanlık koltuğunda şaşırtıcı derecede kısa süre oturduğunu ifade etti.

Koronavirüs vakalarının Mart ayında hızlanan yükselişinin devam etmesine bağlı olarak iki haftadır yayımlanmayan il bazında risk haritası da dün yayımlandı.

Dün itibarıyla ülke nüfusunun %80'i çok riskli olarak nitelenen bölgelerde yaşamaya başladı. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle iş yapmakta zorlanan kafe ve restoranların bir kısmına ek mali yardım yapılacağını ifade etti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar, koronavirüs aşılamasındaki hızlanma ve ABD'deki devasa mali canlandırma paketiyle enflasyon kaygılarının artmasına paralel olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle dört buçuk ayın zirvesini gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi Asya seansında %1.7450'ye kadar yükseldi. Yükselen getiriyle cazibesi artan dolar başlıca para birimleri karşısında 92.963'e kadar yükselerek dört buçuk ayın zirvesine çıktı.



