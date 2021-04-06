Son dakika... Avrupa İlaç Ajansı'ndan kritik AstraZeneca açıklaması
Avrupa İlaç Ajansı'ndan bir (EMA) üst düzey yetkili tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olduğu, ancak nedeninin henüz netleştirilemediği belirtildi.
MA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, İtalya'da yayınlanan Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısıyla kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olduğunu söyledi.
"Aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ama hala bu tepkiye neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" diyen Cavaleri, "Aşı nedeniyle meydana gelen bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olup bittiğine dair kesin bir resim elde etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in aktardığına göre, Cavaleri ayrıca, "Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla pıhtılaşma vakası var" dedi.
Avrupa ülkelerinde AstraZeneca kullanımı sonucunda artış görülen pıhtılaşma vakaları, aşının güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu.
Ancak, İtalya da dahil olmak üzere bazı ülkeler, 'faydalarının risklerden daha ağır bastığını ve kullanımda kalması gerektiğini' açıkladı.
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