SON DAKİKA |"Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul edildi!
Son dakika... UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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