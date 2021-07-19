Son Dakika... Bağdat'ta şiddetli patlama: 22 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.
Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm
personelini seferber ettiği kaydedildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.
Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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