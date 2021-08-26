Son dakika... Bakan Akar'dan Kabil'deki Türk askerleriyle ilgili açıklama

26 Ağustos 2021 Perşembe, 10:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirtti., "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getirdi.

İLK KAFİLE ANKARA'DA





Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.