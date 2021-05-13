Başakşehir, Junior Fernandes'in takımdan ayrıldığını açıkladı

Medipol Başakşehir Junior Fernandes ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 12:59
Başakşehir, Junior Fernandes'in takımdan ayrıldığını açıkladı
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Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." 


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