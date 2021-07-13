Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

13 Temmuz 2021 Salı, 13:37

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

8 bin 372 Boşnak Avrupa'da katledildi. Onları unutturmamamız gerekiyor. Kadıköy'de duvara çıkıp provokasyon yapanlara izin vermeyeceğiz. Birilerinin maşaları onlar. Her inancın başımızın üstünde yeri var. İnsanlar inançlarını, ibadetlerini nerede yapıyorlarsa tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Bu konuda belediye başkanlarına verdiğim talimat bulunduğunuz bölgede cami, havra, kilise, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız. Provokatörler var, önümüzdeki süreçte de buna benzer olaylar yaşayabiliriz.



SOMALI MADENCİLERİN HAK ARAYIŞI

Soma'da ellerinden alınan hakları almak için mücadele eden işçiler vardı. Haklarını arıyorlardı. Ankara'ya kadar geldiler ama sokulmadılar. Acaba bu Saray'ın adaletle bir ilgilisi var mı? 301 kişi hayatını kaybederken hani onların hakları teslim edilecekti. Ankara'ya sokulmadılar. Bir süre sonra dönmek zorunda kaldılar. Madenci Ali Faik İnter ve Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybettiler. Hak ararken hayatlarını kaybettiler. Gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlarımıza öncelikle sendikalar sahip çıksın. Bir işçi hak istiyorsa üç konfederasyonunda orada, birlikte olmaları lazım. Bunu maalesef göremedik.

"TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?"

Türkiye nereye gidiyor? Arkadaşlarımız il il geziyorlar ama anketler de yapılıyor. Anketlerde 'İyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 16.9 yani yüzde 17. Durum iyiye gidiyor diyenler kimler? Devletten dolarla ihale alanlar, dolarla devlete borç verenler, büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar, dolarla aylık alanlar, sarayın beslemeleri. Böyle bir tabloyu Türkiye ilk kez yaşıyor.

Polisler 24 saat çalışıyor. Onların hakkı hukuku neden teslim edilmiyor? Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niye sahip çıkmıyorsunuz? Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi: 3600 Ek Gösterge'yi vereceğim diye. 3 yıl 2 ay geçti. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne denir ona? Yalancı denir. Erdoğan neden kendisini bu pozisyon içine sokuyor? Çünkü polise verecek parası yok. Parayı bütçeyi başkalarına tahsis etmiş durumda. Bu arkadaşlara sözüm sözdür, söke söke 3600 ek göstergeyi alıp bu arkadaşlara vereceğim.





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