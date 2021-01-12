SON DAKİKA... Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan geçilen son dakika verilerine göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.24 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) January 12, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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