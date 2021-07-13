Son dakika... Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

13 Temmuz 2021 Salı, 10:39

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan satır başları:

MHP sahadadır, kalptedir, milli kaderin taşıyıcı siyaset omurgasıdır. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, helalin safındayız.

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamiyle kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Cumhur İttifakı, Kuvayi Milliye ruhudur.

Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye'nin önünü kesmek için faal olan mihrapları çatır çatır çatlatması doğaldır, olan da budur.

"ABD, GÜLEN'İ DERHAL İADE ETMELİDİR"



15 Temmuz milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günüdür. Yıllarca TSK'ya yasadışı yollarla sirayet eden FETÖ'cüler en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bomba yağdırmışlardır. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, kim ortak olmuşsa, ismi, unvanı ne olursa olsun Türk askeri değildir.

Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş şakirtleri, maklube yiyerek, ışık evleri ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek vatana ihaneti dokumuşlardır. FETÖ'cü teröristler, Asya'nın hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş yüz karalarıdır.

İmralı canisi nasıl başına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur. Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse Fethullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir.

Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Dün bir gazeteye vermiş olduğu beyanatta demiş ki; Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını bu vesileyle devlete yerleştiriyor.



Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum; İddialarınla ilgili bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın.

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