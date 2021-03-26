Son dakika... Diyarbakır'da 'rehine' operasyonu: Yaralılar var
Son dakika gelişmesi... Diyarbakır’da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Olayın yaşandığı binadan gelen ilk görüntülerde, çığlık sesleri duyuluyor.
Yaralılar olduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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