Son dakika... Diyarbakır'da 'rehine' operasyonu: Yaralılar var

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır’da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.

DHA
26 Mart 2021 Cuma, 12:16
Son dakika... Diyarbakır'da 'rehine' operasyonu: Yaralılar var
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Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Olayın yaşandığı binadan gelen ilk görüntülerde, çığlık sesleri duyuluyor.

Yaralılar olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...


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