Son dakika: Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan 5 ili paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı.
Sosyal medya hesabından, ''Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak'' paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı.
Koca'nın açıkladığı, son hafta vaka sayısı en çok azalan iller, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.
İşte 1-7 Mayıs haftası vaka sayısı en çok azalan 5 il:
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