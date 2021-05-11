Son dakika: Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan 5 ili paylaştı

11 Mayıs 2021 Salı, 16:10

Sosyal medya hesabından, ''Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak'' paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı.

Koca'nın açıkladığı, son hafta vaka sayısı en çok azalan iller, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

İşte 1-7 Mayıs haftası vaka sayısı en çok azalan 5 il: