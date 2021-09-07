Son dakika... Fransız çimento devi hakkındaki Yargıtay kararı açıklandı

Fransa'nın en yüksek mahkemesi, çimento firması Lafarge'a yönelik Suriye'de insanlığa karşı suçlara iştirak suçlamasını reddeden alt mahkeme kararı reddederek, sulh hakimlerinin iddiaları yeniden incelemesi gerektiğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, artık İsviçre'de kayıtlı Holcim'in bir parçası olan Lafarge, kendi iç soruşturmasının ardından, Suriye'deki yan kuruluşunun savaşın parçaladığı ülkede 2011'den sonra faaliyetlerini sürdürmek için cihatçı silahlı gruplara ödeme yaptığını itiraf etmişti. Ancak çimento devi, Fransız sulh hakimleri tarafından yürütülen soruşturmada yöneltilen insanlığa karşı suça ortak olmak gibi ithamları reddetti.





Bir alt mahkemenin bu soruşturmadaki Lafarge'ın insanlığa karşı suçlara iştirak ettiği ithamını düşürmesinin haklı olup olmadığını değerlendiren Fransız Yargıtayı, mahkemenin kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine hükmetti.

