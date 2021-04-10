Son dakika gelişmesi... Çankaya'daki 8 katlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:30
Abone Ol google-news


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler