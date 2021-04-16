Son dakika gelişmesi... Organize Sanayi Bölgeleri için 'mesai saati' kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki organize sanayi bölgelerinde uygulanacak yeni mesai saati düzenlemesini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 13:12
Son dakika gelişmesi... Organize Sanayi Bölgeleri için 'mesai saati' kararı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kentte bulunan organize sanayi bölgelerindeki mesai saatlerine ilişkin bir açıklama geldi.

Vali Yerlikaya, Ramazan ayı boyunca organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerinde çalışan işçilerin saat 19.00'da evlerinde olabilmeleri için ilk vardiyanın saat 17.00'de tamamlanacağını açıkladı.

Yerlikaya, karar için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür etti.


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