Son dakika gelişmesi... Organize Sanayi Bölgeleri için 'mesai saati' kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kentte bulunan organize sanayi bölgelerindeki mesai saatlerine ilişkin bir açıklama geldi.

Vali Yerlikaya, Ramazan ayı boyunca organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerinde çalışan işçilerin saat 19.00'da evlerinde olabilmeleri için ilk vardiyanın saat 17.00'de tamamlanacağını açıkladı.

Yerlikaya, karar için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür etti.

Kıymetli Hemşehrilerim,



??#Ramazan ayı boyunca

Organize Sanayi Bölgesi ve

sanayi tesislerinde çalışanların



?19.00’a kadar

evlerine gidebilmeleri için,



1. Vardiyayı



?17.00’de

bitireceklerini söyleyen

İSO Başkanımız @erdal_bahcivan’a



Şehrimiz adına

teşekkür ediyorum.