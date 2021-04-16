Son dakika gelişmesi... Organize Sanayi Bölgeleri için 'mesai saati' kararı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki organize sanayi bölgelerinde uygulanacak yeni mesai saati düzenlemesini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kentte bulunan organize sanayi bölgelerindeki mesai saatlerine ilişkin bir açıklama geldi.
Vali Yerlikaya, Ramazan ayı boyunca organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerinde çalışan işçilerin saat 19.00'da evlerinde olabilmeleri için ilk vardiyanın saat 17.00'de tamamlanacağını açıkladı.
Yerlikaya, karar için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür etti.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2021
??#Ramazan ayı boyunca
Organize Sanayi Bölgesi ve
sanayi tesislerinde çalışanların
?19.00’a kadar
evlerine gidebilmeleri için,
1. Vardiyayı
?17.00’de
bitireceklerini söyleyen
İSO Başkanımız @erdal_bahcivan’a
Şehrimiz adına
teşekkür ediyorum.
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