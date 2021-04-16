Son dakika gelişmesi... Savcılık'tan Ankara Barosu için 'kovuşturma izni' talebi
Son dakika gelişmesi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştiren Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık, "kovuşturma izni talebi" kararını aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı açıklaması nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Dosya, kovuşturma izni verilmesi talebiyle, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Barosu, geçen yıl nisan ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak eleştirdi.
Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı.
İnceleme kapsamında Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi.
Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.
Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosyayı soruşturma izni için, Adalet Bakanlığına gönderdi.
Bakanlık, yapılan incelemenin ardından savcılığa, açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.
Verilen izin kapsamında savcılık Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında bulunduğu 11 yöneticiye tek tek savunmalarını göndermesi için tebligat gönderdi.
Baro, yönetimi ise savunmaların hazırlanması için soruşturmayı yürüten savcıdan ek süre talep etti.
Savcılık, Baro Yönetim Kurulu üyelerinin bu süre zarfında savunmalarını teslim etmemesi üzerine, dosyayı kovuşturma izni verilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Bakanlığın kovuşturma izni vermesi halinde dosya son soruşturma için Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na, oradan da Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.
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