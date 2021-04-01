Son Dakika| Hasan Akkuş Avrupa Halter Federasyonu başkanı seçildi

Hasan Akkuş Avrupa Halter Federasyonu başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 16:35
Son Dakika| Hasan Akkuş Avrupa Halter Federasyonu başkanı seçildi
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