SON DAKİKA| İstanbul ekibine koronavirüs şoku 6 vaka!
SON DAKİKA... Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.
Fatih Karagümrük, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray maçı öncesi Karagümrük Biglia ve Borini'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu iki futbolcu ile birlikte Karagümrük takımında vaka sayısı 8'e yükseldi.
BİLGİLENDİRME ?? pic.twitter.com/MpiekFhHcv— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 14, 2021
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