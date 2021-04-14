SON DAKİKA| İstanbul ekibine koronavirüs şoku 6 vaka!

SON DAKİKA... Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:41
SON DAKİKA| İstanbul ekibine koronavirüs şoku 6 vaka!
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Fatih Karagümrük, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray maçı öncesi Karagümrük Biglia ve Borini'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu iki futbolcu ile birlikte Karagümrük takımında vaka sayısı 8'e yükseldi.

 


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