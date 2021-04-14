SON DAKİKA| İstanbul ekibine koronavirüs şoku 6 vaka!

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:41

Fatih Karagümrük, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray maçı öncesi Karagümrük Biglia ve Borini'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu iki futbolcu ile birlikte Karagümrük takımında vaka sayısı 8'e yükseldi.