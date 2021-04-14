Son dakika... İstanbul Valiliği'nden mesai düzenlemesi açıklaması
İstanbul Valiliği, İstanbul'da kamu kesiminde mesai saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "kısmi kapanma" sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Belirlenen bu saatlerin kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır. Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No'lu karar ile İstanbul'da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir'' denildi.
Açıklamada şöyle devam etti:
"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan;
İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.
Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.
İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."
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