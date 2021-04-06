Son dakika... İstanbul'da silahlı baskın: Ölü ve yaralılar var
Son dakika gelişmesi... İstanbul Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İstanbul Kartal’da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs tarafında büroda saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.
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