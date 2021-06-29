Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

29 Haziran 2021 Salı, 13:32

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Pandemi dolayısıyla 'kısa çalışma ödeneği' ve 'ücretsiz izin' aylığı ödeniyordu. Kısa Çalışma Ödeneği 456 gün sürdü, ücretsiz izin 433 gün sürdü. Bu ayın sonunda bitecek. Bu ayın sonunda bitmemesi gerekiyor. Eğer bunları keserseniz işsizlik patlar, daha büyük bir sorunla Türkiye karşıya kalır.

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapacaksınız diye sorarlar. Hemen söyleriz, kamunun bütün sağlık dünyasında boş kadro varsa atamasını yapacağız. Boş kadro olur mu? Atama bekleyen öğretmenler var tamamının atamasını yapacağız. Erdoğan, Hatay'a gidiyor. Atama bekleyen öğretmenler de 'atama bekleyen 80 bin öğretmen alacağız' demiştiniz diye soruyorlar. Erdoğan, "Hayır efendim biz 20 bin kişi aldık. Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var" diyor. En tepedeki insan devletten habersiz. MEB'in verilerine bakıyorsunuz, Ocak 2021'de 107 bin 909 öğretmen açığı var. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz, 138 bin 393 öğretmen açığı var. Ama Erdoğan'a göre öğretmen açığı yok.

"MISIR'DA SİYASİ İDAMLAR DOĞRU DEĞİL"

CHP'nin ihvan konusundaki tutumunu bütün dünya bilir. Biz inançların siyasete alet edilmesini asla istemeyiz. Mısır'daki değişime de saygı duyduk her zaman. Siyasi idamlar doğru değil. Mısır'daki yöneticilere seslenmek isterim; Türkiye'de de geçmişte siyasi idamlar oldu. Başbakan astık, bakanlar idam edildi, gencecik filinta gibi evlatlarımızı dar ağacında ölüme yolladık. Ne oldu? Şimdi hepimiz üzülüyoruz. Şimdi astığımız insanlar için havalimanları yapıyoruz, okullara adını veriyoruz. Siyasi idamlar doğru değildir. Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz.

ERZURUM ÇIKARMASI

21-22 Haziran tarihlerinde toplam 55 CHP'li Erzurum'a çıkarma yaptı. Uzun yıllardır Erzurum'dan milletvekili çıkartamıyoruz. Kabahat Erzurumlularda değil bizde. Ankara'da oturduk gayet güzel açıklamalar yaptık sonra dönüp Erzurumlulara niye bize oy vermiyorsun dedik. Erzurum'un her ilçesini gezdi arkadaşlarımız. İktidar değişirse yardımlar kesilir mi diye bir endişe var. Erzurumlu ihtiyaç sahibi kardeşim, iktidar değiştiğinde yardımlar kesilmeyecek tam tersine artacak.

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