Maltepe'de özel hastanede yangın
Maltepe'de özel bir hastanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında 9 hastanın ise başka hastanelere sevk edildiği açıklandı.
Maltepe'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
8 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Hastanedeki yangına ilişkin Maltepe Kaymakamlığı bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"İdealtepe mahallemizdeki bir özel hastanenin zemin katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimizce söndürüldü
8 yoğun bakım hastamız dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildi.
Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. İlçemize geçmiş olsun"
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