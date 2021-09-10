Son dakika... Mardin Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı kararı
Mardin'de bir polisin yaralandığı bölgede, terör örgütü PKK'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Valilik, bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 05.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu ilçesinin Yardere Mahallesi ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu belirtildi.
Merkez Artuklu ilçesinde dün akşam teröristlerle çıkan çatışma sonucu bir polis yaralanmıştı.
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