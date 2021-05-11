Son dakika... Rusya’da okula ateş açıldı: Hayatını kaybedenler var
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula ateş açıldığı ve patlamanın meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın güneybatısındaki bir okula ateş açılması sonrasında altı öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan açıklama, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
RIA haber ajansı, Kazan kentindeki okulda bir patlama duyulduğunu ve bir silahlı kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan saldırganın 19 yaşında olduğu aktarıldı.
Interfax haber ajansı ise okulda iki saldırganın olduğunu ve ikincisinin hala binada olabileceğini söyledi.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi