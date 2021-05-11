Son dakika... Rusya’da okula ateş açıldı: Hayatını kaybedenler var

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula ateş açıldığı ve patlamanın meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 10:34
Son dakika... Rusya’da okula ateş açıldı: Hayatını kaybedenler var
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Rusya'nın güneybatısındaki bir okula ateş açılması sonrasında altı öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan açıklama, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

RIA haber ajansı, Kazan kentindeki okulda bir patlama duyulduğunu ve bir silahlı kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan saldırganın 19 yaşında olduğu aktarıldı.

Interfax haber ajansı ise okulda iki saldırganın olduğunu ve ikincisinin hala binada olabileceğini söyledi.



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