Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü

18 Haziran 2021 Cuma, 19:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

17 Haziran koronavirüs verilerine göre, semptom gösteren 509 hastayla birlikte 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 143 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Yine dün 225 bin 64 Covid-19 testi yapılırken bugün ise bu sayının düştüğü görüldü.



Türkiye'nin 18 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







