Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü
Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ
17 Haziran koronavirüs verilerine göre, semptom gösteren 509 hastayla birlikte 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 143 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Yine dün 225 bin 64 Covid-19 testi yapılırken bugün ise bu sayının düştüğü görüldü.
Türkiye'nin 18 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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