Son dakika: Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 20:51

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 124 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 719 kişiye vaka, 636 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 117 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 16 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 615

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam ağır hasta sayısı bin 615, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431, bugünkü test sayısı 141 bin 703 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: