Son dakika: Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 719 kişiye vaka, 636 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 124 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 124 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 719 kişiye vaka, 636 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 117 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 16 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 615
Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam ağır hasta sayısı bin 615, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431, bugünkü test sayısı 141 bin 703 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 1 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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