SON DAKİKA| Süper Lig ekibinde iki koronavirüs vakası

Fatih Karagümrük, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 15:02
SON DAKİKA| Süper Lig ekibinde iki koronavirüs vakası
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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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