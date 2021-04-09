SON DAKİKA| Süper Lig ekibinde iki koronavirüs vakası
Fatih Karagümrük, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 9, 2021
Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/4oqFgHFOBL
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