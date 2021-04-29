Süper Lig kulübü başkanı koronavirüse yakalandı

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:42

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

BB Erzurumspor Kulübü"