Süper Lig kulübü başkanı koronavirüse yakalandı

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Üzgün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 11:42
Süper Lig kulübü başkanı koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

BB Erzurumspor Kulübü"


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