Süper Lig kulübü başkanı koronavirüse yakalandı
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Üzgün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır.
İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
BB Erzurumspor Kulübü"
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