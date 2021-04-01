SON DAKİKA |Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını onadı
SON DAKİKA |Tahkim Kurulu, Rizespor maçında hakaret ettiği öne sürülen Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen cezayı onayladı.
TFF Tahkim Kurulu aldığı kararları açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü’nün, Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala’nın iki maçlık cezalarına yaptığı itirazı reddederek, verilen cezaları onadı.
Tahkim Kurulu’nca alınan kararlar şöyle:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile” karar verilmiştir."
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