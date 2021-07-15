Son dakika... Taliban’dan üç aylık ateşkes teklifi iddiası

Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi Nader Nadery'nin ateşkes önerdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:56
Son dakika... Taliban’dan üç aylık ateşkes teklifi iddiası
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Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsüne dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.

Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.

-Sputnik


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