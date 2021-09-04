Son dakika... Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 4 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı minibüste İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

DHA
04 Eylül 2021 Cumartesi, 08:45
Son dakika... Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 50 ADJ 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı.

İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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