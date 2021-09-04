Son dakika... Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı minibüste İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 50 ADJ 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı.
İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Video Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!
- EMA'dan kritik BioNTech açıklaması: 'İnceliyoruz'
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Salgının nedeni Mu varyantı mı?