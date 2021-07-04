Son dakika... 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

04 Temmuz 2021 Pazar, 12:50

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden ve "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Aydın, "Neden teslim oldun" sorusuna, çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini ve yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığı yanıtını verdi.

Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiğini belirten Aydın, borcu kadar alacaklarının da olduğunu, borçlarının büyük bir kısmını ödediği ve ödemeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.