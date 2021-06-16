CANLI| Türkiye - Galler maçı kaç kaç, golleri kim attı, maç hangi kanalda yayınlanıyor?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:41

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski olacak.

Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Galler'in santrasıyla başladı.

5' Bu dakikalarda oyun sık sık faulle duruyor.

6' Uğurcan çıkardı! Galler Ramsey ile gole çok yaklaştı, Uğurcan izin vermedi!

9' Türkiye gole çok yaklaştı! Cengiz hızla geldi içeri çevirdi Burak'ın şutunu Ward çıkardı!

13' Cengiz çok uzaktan vurdu! Uğurcan'ın uzun gönderdiği topu Burak kafayla aşırttı Cengiz ceza saha sahası dışından çok sert vurdu ancak top kalecinin üstüne gitti.

16' Galler yüksek toplarla etkili oluyor.