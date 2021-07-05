Son dakika... Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:55

Türkiye'nin, St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz yaşamını yitirdi.

Haberi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



