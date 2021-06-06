Son dakika: Ziya Selçuk'tan öğretmenler için aşı açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının koronavirüs (Covid-19) aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.
Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınına karşı aşılama süreci devam ediyor.
Koronavirüs aşılamasında 30 milyon doza ulaşılmasının ardından Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
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