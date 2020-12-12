Son kısıtlamaları kayıt stüdyosu yaratarak aşan Cem Mansur’un tek dileği var: Bizi izlemeye devam ediniz

12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Çevrimiçi konserlerin görsel ve müzikal kalitesi için bütün birikimini ve imkânları seferber eden CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un tek dileği var: Bizi izlemeye devam ediniz.

Her birini projeye yıllarca Albert Long Hall programına alarak destek veren Evin İlyasoğlu sayesinde ilk kez dinlemiş olduğum üçlüden 9 Aralık Perşembe günü L .v. Beethoven (1770-1827), “Trio Op. 1” eserini ve 10 Aralık Cuma günü de A. Dvorák (1841-1904), “Piyanolu üçlü “Dumky Op. 90” eserini dinlemek çok değerliydi. Müzikal ve teknik seviyelerinin paralel geliştiğini birlikteliklerinin yüksekliğiyle kanıtladılar.

İlk konserin öncesinde Cem Mansur, projeyi hayata geçiren Güher ve Süher Pekinel ile DSGM’yi konuştu. İkinci konserden önce de müzikolojiye de ilgi duyan Can Çakmur ile oda müziği ve üçlünün Dvorák yorumu üzerine kapsamlı bir söyleşi yaptı. Bu iki kayıt yayımlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca YouTube kanalından izlenebilecek. (https://www.youtube.com/channel/UCcB4Qim__HcOKEvmQawHLGQ/featured)

DSGM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK

Kayıt sonrasında Güher Pekinel’den görüşlerini aldık. Güher Pekinel, “CRR, pandemi dönemi kısıtlamalarında, seyircili konserlerin iptal olmasına rağmen takdiri hak eden bir şekilde müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu konserlerin Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler (DSGM) sistemimiz ile bir parçası olmak, bizler için büyük bir mutluluk” diyerek yarattığı imkânlar için Cem Mansur’u kutladı.

Pekinel, DSGM sistemini ve bu kaydın sanatçılar için önemini şu sözlerle anlattı: “Müzisyenlerin iki gün arka arkaya gerçekleştirdiği konserler, ülkemizde uzun yıllar eksikliği yaşanan oda müziğinin de önemini bir kez daha vurguladı. Beethoven’ın 250. doğum yılının klasik müzik camiasında kutlandığı bu sene, DSGM müzisyenleri de ilk gün Beethoven, ‘Piyanolu Trio Op.1’i seslendirerek dinleyicilerle buluştu. Konserden hemen önce, ülkemizde klasik müzik alanında kaybedilen jenerasyonların telafisini hızla gerçekleştirmeye devam eden ve 12 yıldır ülkemize 17 birincilik kazandıran müzisyenlerin, yaşam bursu ve 17.-18. yüzyıl enstrümanları ile desteklendiği sistemimizi, Cem Mansur ile detaylı konuşarak izleyicilere aktardık. DSGM’nin üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri, en başarılı solistlerin, müzikal deneyim ve birikimlerini diğer müzisyenlerle yeni vizyon ve ayrıcalıklı yorumlar yaratarak bir araya getirebildiği oda müziği konserleri. Bu açıdan CRR’de gerçekleşen iki konser, hem bizler hem DSGM müzisyenleri ve umuyoruz ki izleyiciler için keyifli ve özel bir deneyim oldu.

Henüz 15 yaşındayken Cenevre, ‘Tchaikovsky International Violin Competition’ ve 2016 yılında ‘Polonya, 15. International Wieniawski Violin Competition’da en genç solist olarak birincilik kazanan viyolonist Veriko Tchumburidze, ikinci albümü ile müzikseverlerle buluşan 2017 yılında İskoçya’da ‘Scottish International Piano Competition’da ve Kasım 2018’de Japonya’da ‘10. Hamamatsu International Piano Competition’da birincilik ödüllerini kazanan piyanist Can Çakmur ve ‘X. Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nın da aralarında bulunduğu birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanan çellist Dorukhan Doruk ekran başındaki dinleyicilere doyurucu bir oda müziği programı sundu.

Genç müzisyenler için özellikle rekabetin arttığı ve ekonomik şartların zorlaştığı, üstelik pandemi nedeni ile koşulların daha da güçleştiği bu dönemde kayıt imkânı bulmak büyük bir fırsat. Bu açıdan kendini dünya sahnelerinde kanıtlamaya devam eden, sıra dışı yetenekli müzisyenlerin en yüksek seviyede, profesyonel kayıtları için desteklenmesi de DSGM’nin ayrıcalıklarından biridir.

Umuyoruz, sistemimiz daha nicelerine ilham olur ve her zaman altını çizdiğimiz şekilde müziğin birleştirici, iyileştirici ve paylaştırıcı gücünü tekrar hatırlatıyoruz.”