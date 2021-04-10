Son şampiyon Dustin Johnson Masters'a veda etti

10 Nisan 2021 Cumartesi, 13:46

2021’in ilk majör turnuvası olan Masters’da ikinci gün geride kalırken turnuvada sürpriz yaşandı. Geçtiğimiz yılın turnuva şampiyonu ve dünya 1 numarası Dustin Johnson Masters'a erken veda etti. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Amerikalı golfçü, ilk gün toplam parın iki vuruş üstüne çıkarken ikinci günde de kötü performansını devam ettirdi. Turnuvadan elenecek isimleri belirleyen cut sınırının altında kalan Dustin Johnson geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonluğun ardından bu yıl turnuvaya erken bir şekilde veda etmiş oldu. Johnson, ikinci günde altı çukuru parın bir üstüne çıkarak bogey ile geçerken, beş çukuru parın bir altına inerek birdie ile tamamladı.

JUSTIN ROSE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Turnuvanın açılış gününde aldığı liderliği devam ettiren Justin Rose, ikinci günün ardından toplamda yedi vuruş avantajına ulaştı. İlk gün yakaladığı yedi vuruşluk avantajı kaybetmeyen Rose, ikinci günde turu par ile aynı sayıda bitirdi. Amerikalı golfçü, dört çukurda parın bir üstüne çıkarken dört çukuru birdie ile bitirdi.