Son şampiyondan bol gollü başlangıç

22 Ekim 2020 Perşembe, 08:55

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid’i 4-0 mağlup etti. Gecenin büyük sürprizini ise İspanyol devi Real Madrid’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftası bu akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. Son şampiyon Alman devi Bayern Münih, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i, Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso’nun golleriyle 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. Gecenin sürpriz sonucuna ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Donetsk, Madrid karşısında ilk yarıyı Tete, Varane (k.k.), Solomon’un golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İspanyol ekibi Luka Modric ve Vinicius Junior’un golleriyle skoru 3-2’ye getirse de 90 dakika Ukrayna ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.



